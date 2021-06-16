"На матч против Украины мы настраиваемся по-особенному. В этой сборной играют профессионалы, которые знают, как обращаться с мячом.

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Однако мы сыграем в свой футбол, сыграем на эмоциях и именно поэтому рассчитываем на положительный результат. Мы сами себе хотим доказать, что попали сюда не случайно. Будем шаг за шагом идти к финалу", – резюмировал Пандев в комментарии ТК Футбол.

К слову, матч Украина – Северная Македония начнется уже завтра, 17 июня, в 16:00. В третьем туре "красные львы" будут играть с Нидерландами.

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