"В раздевалку позвонил президент Владимир Зеленский, поздравил команду с победой. Приятно, что вся Украина болеет за нас. В конце матча эмоциональная игра вышла, но хотелось, чтобы матч быстрее закончился. Была нервозность, провели два хороших тайма, могли закрывать игру раньше.

Украина – Северная Македония – 2:1 – видео голов

Связка Малиновского и Шапаренко проявила себя хорошо, они менялись с Зинченко. Были подключения Миколенко, мы сбалансировали оба фланга. Игра в атаке была хорошей, где-то была нервозность в конце, могли сыграть лучше через передачи.

Мы довольны, как вошли в игру ребят после замен. Беседин вышел и освежил игру, Цыганков получил шанс забить, все ребята были настроены на хороший результат. Вся команда в хорошей форме, но нужно находить баланс. Впереди нас ждет тяжелая игра с непростым соперником, надо восстановиться, отдохнуть и готовиться", – заявил Шевченко в эфире Футбол 1.

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