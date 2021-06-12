"Мы в ожидании большого футбольного праздника и хорошего футбола. От национальной сборной ждем побед. Мне приятно, что футбол сплотил нашу нацию, особенно в борьбе с таким ненавистным и жадным агрессором.

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Хотелось бы пожелать, чтобы мы как можно быстрее встретились на футбольном поле со сборной России в каком-то из циклов и забили им 10 голов, как они это обещают нам. Но что-то мне кажется, что у россиян такого счастья не будет – они даже не выйдут из группы", – сказал Козловский в интервью YouTube-каналу Руха.

Напомним, Россия стартует на Евро-2020 матчем со сборной Бельгии уже сегодня, 12 июня. Украинцы же проведут свой дебютный поединок против Нидерландов днем позже. Оба матча начнутся в 22:00.

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