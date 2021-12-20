"Конечно, хотелось бы попытаться поиграть в Европе, но будем смотреть, какими будут варианты. Сейчас я не думаю о том, что у меня истекает контракт. Все мои мысли о том, как восстановиться и вернуться к работе. Хотим выполнить задание клуба и добыть результат, который от нас требуют. Сейчас мои мысли только об этом, не думаю о Европе или еще что-нибудь.

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Интерес Олимпиакоса и Базеля? Я ничего не могу сказать по этому поводу. Это вопрос скорее к моему агенту, мне об этом ничего неизвестно. Когда будет какое-нибудь конкретное предложение, будем что-то думать и выбирать. Пока мысли только о СК Днепр-1", – рассказал Сваток в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, что Сваток уже имеет опыт игры в Европе. Александр в 2019 году играл за хорватский Хайдук, после чего вернулся в Украину и присоединился к СК Днепр-1, за который сыграл 19 матчей в текущем сезоне.

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