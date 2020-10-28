"Задача стояла – не пропустить, в первую очередь. Хотели прошлую игру забыть и взять реванш. Все хотели выиграть. Но результат 0:0 на сегодня нас удовлетворяет, потому что мы держимся на первом месте в группе.

Шахтер – Интер – 0:0 – видеообзор матча

Конечно, это не наш стиль. Но, учитывая, как футболисты Интера передвигаются, нам приходилось садиться впятером в линию. Тактически это было оправдано, так как когда мы играли по-другому, результат был иной. Так что, тактика Мистера сегодня сработала хорошо.

Честно говоря, я верил, что мы сможем заработать четыре очка после двух матчей, даже больше. Я всегда верю в нас. Если вы не верите, нет причин играть в Лиге чемпионов", – цитирует Давида Хочолаву официальный сайт УЕФА.

Напомним, Шахтер сыграл вничью в непростом матче с Интером (0:0). После двух туров "горняки" лидируют в группе В с 4-мя очками, второй идет Боруссия М, третьим – Интер, а замыкает квартет Реал. В следующем туре Лиги чемпионов Шахтер встретится с Боруссией М.

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