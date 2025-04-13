"Тяжелый матч против физически сильного соперника. И против группы тех, кто там работает в каких-то там футболках. Это была победная игра. У них один удар и гол. Не скажу, что было много моментов у нас, но было достаточно, чтобы победить. Не знаю, или там обсуждают в студии пенальти... Меня немножко раздражает, что те, кто на VAR сидит, даже не позвали посмотреть. Хотели сделать ничью – вы сделали.

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Поздравляю группу красавчиков этих. Пусть судят честно. Соперник 8-9 раз фолит – и только тогда карточка. А нам сразу. Я очень разочарован. В первом матче с Рухом они там на 90-й минуте пять минут смотрели и нашли пенальти. А здесь... Ребята в раздевалке сидят разочарованные. Если арбитр слепой, то позовите его смотреть VAR. Не портите все для болельщиков.

Поэтому я такой злой, на эмоциях. Одним можно головы отрывать... Конечно, у нас были потери лидеров, но ребята все равно наиграли на победу. Извините, но Лях 10 фолов сегодня сделал – он получил желтую? Очень обидно, но надо успокоиться", – сказал Ротань для УПЛ ТВ.

Александрия сыграла вничью с Рухом (1:1) в матче 24-го тура УПЛ и увеличила отставание от Динамо до 6-ти очков. Сейчас в активе Руслана Ротаня 54 балла в турнирной таблице чемпионата.

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