"Все хотели попасть в Лигу чемпионов, но не заслужили этого. Мы будем играть в Лиге Европы и сделаем все, чтобы одержать победу.

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Наша цель заключается в том, чтобы выиграть Лигу Европы. Для этого надо много работать и не забегать вперед. Каждая игра в каждом турнире будет тяжелой. Сейчас команда находится в хорошей форме, но это только сентябрь", – цитирует защитника Daily Mail.

Напомним, что Ливерпуль сыграет в первом раунде Лиги Европы против ЛАСКа. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.

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