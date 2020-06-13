"Хотели доказать, что украинский футбол сильнее российского": знаменитый экс-динамовец – о матчах со Спартаком

Бывший защитник Динамо Юрий Дмитрулин вспомнил противостояние с московским Спартаком на Кубке Содружества.

Напомним, Кубок Содружества проводился с 1993 по 2006 год. Обычно в товарищеском турнире принимали участие чемпионы стран бывшего СССР, а позже – молодежные сборные.

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"Этот турнир нам преподносили как часть подготовки к весенней части чемпионата Украины и еврокубкам. Со Спартаком еще с союзных времен сложились непростые отношения. Это были принципиальные матчи. Но я не помню, чтобы к ним был особый подход, как минимум, на этом турнире. Обычная подготовительная игра.

Лобановский в перерыве этих матчей говорил: "Осталось 45 минут так называемого футбола". Такое отношение было к этому турниру. Нам же, футболистам, конечно, всегда хотелось обыграть Спартак и доказать, что Динамо сильнее Спартака, а украинский футбол – сильнее российского", – рассказал Дмитрулин в эфире Telegram-канала Записки динамовца.

Заметим, 45-летний экс-защитник в составе Динамо стал 9-кратным чемпионом Украины. Он был основным футболистом в той команде Лобановского, которая играла в полуфинале Лиги чемпионов 1998/99.

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