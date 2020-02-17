Хотели, чтобы Зинченко получил российское гражданство, но упустили момент, – тренер Уфы

Главный тренер российской Уфы Вадим Евсеев рассказал, что у клуба в свое время были планы поспособствовать смене гражданства Александра Зинченко.

"Зинченко убежден, что его позвали в Манчестер Сити исключительно из-за игры в Уфе. Скауты из Манчестера следили за Александром с 15 лет, еще с юношеских сборных. А переход произошел, когда Александр стал игроком Уфы.

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К тому времени он уже дорос до украинской молодежки. Хотя я точно знаю: Газизов (гендиректор Уфы – прим) хотел, чтобы Зинченко получил российское гражданство. Упустили момент? Да, возможно. Сейчас он выступает за сборную Украины. Там подобралось неплохое поколение", – цитирует Евсеева Спорт-Экспресс.

Напомним, Зинченко выступал за Уфу в сезоне 2015/16. За сборную Украины футболист дебютировал в 2015 году в матче отбора к Евро-2016 против Испании.

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