Главный тренер сборной Японии Хаджиме Мориасу прокомментировал победу над Испанией (2:1), благодаря которой его команда выиграла группу Е на ЧМ-2022.

"Спасибо всем нашим болельщикам, народу Японии, за поддержку. Благодаря им мы смогли победить в этом сложном матче. Я счастлив, что смог подарить победу всем. Теперь мы имеем новую цель – четвертьфинал.

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Игроки показывают нам другой и новый взгляд на то, как сражаться на мировой арене, и мы хотели бы установить новый рекорд своей сборной, пройдя в четвертьфинал чемпионата мира или даже дальше.

Вышел ли мяч за линию? Сейчас есть развитые технологии. Если бы мяч был за полем полностью, назначили бы удар от ворот. Но судья решил засчитать этот гол, и мы уважаем это решение. Мы бы приняли любое решение, но так получилось, что гол таки засчитали", – приводит слова Мориясу официальный сайт FIFA.

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