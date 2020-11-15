"Если я болельщица Реала, то мне было бы приятнее видеть его в составе "сливочных". Этот вопрос достаточно абстрактный, поскольку я на это смотрю через другую призму, ведь я не просто болельщица, а жена футболиста.

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Мне кажется, я бы радовалась трансферу в клуб, в который Саша вписался бы по стилю игры, и клуб, который нуждался бы в помощи Зинченко.

С другой стороны, если ты в Сити, то нет смысла мечтать о Реале или Барсе. Вот недавно Сити и Реал встречались в Лиге чемпионов. Дальше прошли "горожане". Что касается Барсы, то они и вовсе неубедительны в этом сезоне", – заявила Влада в эфире ТК Футбол.

Напомним, Зинченко находится в структуре Манчестер Сити с 2016-го. В прошлом сезоне АПЛ 23-летний украинец провел 19 матчей.

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