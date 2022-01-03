"Если бы у меня на бумаге были предложения из топ-клубов, думаете, я поехал бы в Киев? Говорили об интересе разных команд, но Манчестер Юнайтед не было среди них. Я был бы первым, кто бы назвал человека дураком, если бы он отказался от такого предложения.

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Я должен признаться: у меня не было такого предложения, поэтому я хотел построить для себя такой же путь в топ-чемпионат, как Видич, проложивший его через Россию. Потому я и подумал о клубе из Восточной Европы. Эти чемпионаты были похожи", – сказал Драгович в интервью B92.

Напомним, Неманья Видич с июля 2004-го по январь 2006-го выступал за московский Спартак, откуда перешел в Манчестер Юнайтед, где играл до лета 2014 года. Александар Драгович присоединился к Динамо летом 2013 года из Базеля и провел в Киеве три сезона (111 матчей, 2 гола и 2 ассиста), после которых перебрался в Байер.

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