"Хотел бы я поиграть в Европе? Раньше я стремился попасть в чемпионат Англии. Когда была возможность, я за нее цеплялся.

Степаненко оценил вероятность перехода в Динамо

Сейчас уже такие амбиции я не рассматриваю. Подписал с Шахтером новый контракт, думаю, что останусь дома.

Планирую ли я завершать карьеру в Шахтере? Посмотрим, как будет. Будем смотреть на мое психическое состояние, на то, какую роль я буду играть в команде до конца моего контракта. Сидеть и смотреть я не могу. Если буду чувствовать, что все нормально, то еще поиграем. Жизнь покажет", – сказал Степаненко в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, Тарас перебрался в Шахтер в 2010 году из запорожского Металлурга. В текущем сезоне провел за "оранжево-черных" 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с дончанами действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн. евро. В свое время Степаненко предметно интересовался Кристал Пелас, но стороны не смогли договориться о трансфере.

Трансферы УПЛ зима-2022 – продажа Миколенко и затишье от Динамо, два бразильца в Шахтере и другие переходы