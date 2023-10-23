На пресс-конференции перед матчем с Брагой главному тренеру Реала Карло Анчелотти задали слишком много вопросов про судей и судейство. В Испании ведутся споры о том, кому арбитры больше помогают – Реалу или Барселоне.

Анчелотти – о матче с Севильей: "Если я скажу все, что думаю, меня дисквалифицируют на много игр"

"Как правило, я доверяю судьям - иногда больше, иногда меньше. Благодаря видеоповторам у них есть свобода самовыражения, поэтому они могут говорить все, что хотят. Я должен сосредоточиться на своей команде и оставить судейство судьям".

У Анчелотти спросили, считает ли он, что в Испании есть арбитры, которые хотят "убить" Реал в том или ином матче.

"Вы знаете, что у меня нет свободы слова в этом вопросе. Если я скажу то, что думаю, меня отстранят. Я не хочу, чтобы меня отстранили, поэтому я не могу ответить на такой вопрос.

Думаю, судьи еврокубковых встреч подвержены меньшему давлению, чем арбитры, работающие в национальных чемпионатах. Одно дело, когда испанский судья судит в Ла Лиге и затем живёт в Испании, и совершенно другое дело, когда английский арбитр приезжает работать в Португалию, а затем вновь уезжает к себе на родину. Это разные вещи".

В конце концов Анчелотти покинул пресс-конференцию, заявив: "Я бы объявил вам стартовый состав Реала на завтра, если бы кто-нибудь меня об этом спросил. Жаль, что никто из вас этого не сделал".

Матч Брага – Реал состоится во вторник, 24 октября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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