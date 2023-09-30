"Малиновский? У него все хорошо. Он игрок, который растет. Когда он приехал, я хотел, чтобы он играл сразу, и в тот момент, возможно, Руслан был не в лучшем состоянии.

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Был короткий период, когда он играл меньше или вообще не играл, но это не отнимает уважения, которое я имею к нему. Малиновский – важный игрок, который, когда выйдет на поле, должен будет изменить ситуацию, и мы все многого ожидаем от него", – приводит слова Джилардино TMW.

Отметим, что Малиновский сыграл в 4 матчах за Дженоа после перехода, всего проведя на поле 144 минуты. Руслан еще не отличался результативными действиями за "грифонов".

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