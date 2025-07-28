Любимый город – за что его любите и с чем он ассоциируется: Честно, нет такого. Я бы сейчас только хотел вернуться в Мелитополь – домой.

Вкус детства или блюдо, к которому всегда хочется вернуться: Мамин борщ и печеночные котлеты бабушки.

Фильм, сериал или книга, которые произвели на вас сильное впечатление: Книга – Andre Agassi. Open. Сериал – Last Dance.

Что для вас идеальный отдых – тишина или движение: Микс. Чтобы были дни в тишине, особо ничего не делать, и чтобы были активные дни – погулять и узнать о культуре новой страны.

"Был травмирован, но выбежал на поле": игрок сборной Украины – о маленькой первой зарплате и победе над Интером в ЛЧ

Дата, которая навсегда останется особенной: 18.07.2020 – когда расписались с женой.

18.05.2021 – когда была свадьба.

На что потратили первую зарплату: Купил себе бутсы, которые я хотел.

Самый яркий момент или фейл, случившийся с вами на поле: Есть несколько – дебют на профессиональном уровне, дебют за сборную и матч, когда выиграл свой первый трофей.

Победа, которая до сих пор вызывает мурашки: Финал, в котором мы победили и стали чемпионами в чемпионате ДЮФЛ категории U-15.

Чемпионат, в котором, по вашему мнению, играть тяжелее всего: Английская Премьер-лига – потому что самая высокая интенсивность и темп игры.

Клуб, за который мечтаете сыграть хотя бы один матч: Туринский Ювентус.

Футбольные наставники или игроки, с которых вы берете пример: Пеп Гвардиола.

Сфера или умения, которыми хотели бы серьезно заняться вне футбола: Хотел бы больше понимать, как создается бизнес – от начальных этапов. Также интересно попробовать себя в тренерстве.

Если бы не футбол – кем бы вы могли стать: Актер, или открыл бы свою пекарню.

Самый эмоциональный момент, связан со сборной Украины: Первый вызов в сборную.

Цитата, которая помогает вам держать фокус в сложные моменты: "Контролируй вещи, которые ты можешь контролировать", – сказал Чеберко для YeSport.

Добавим, что Евгений Чеберко с 2023 года выступает за клуб Коламбус Крю в МЛС. В активе 27-летнего защитника 2 матча за национальную сборную Украины.

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