"Хотел бы увидеть его в другом клубе": брат Месси интригует заявлением о будущем лидера Барселоны

Макси Бьянкуччи, который является двоюродным братом лидера Барселоны, не против перехода Лионеля в другую команду.

Напомним, недавно экс-президент Интера Массимо Моратти заявил о вероятности перехода Месси в миланский клуб. Аргентинские СМИ после этого настолько раздули ситуацию, что сам Лионель вынужден был делать специальное заявление.

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Двоюродный брат Месси признался, что хотел бы увидеть своего звездного родственника в другой команде.

"Уход Месси из Барселоны? Никто не знает, что произойдет, ведь это его личное дело, он сам будет принимать решение. Хотя лично я хотел бы увидеть его в другой команде – хотя бы для того, чтобы прекратить разговоры о том, будто Лео невероятный только в Барсе. Правда заключается в том, что он демонстрировал бы свой уровень в любом клубе.

Честно говоря, я не вижу его в Италии. Ньюэллс Олд Бойз – это моя мечта. Я бы хотел, чтобы он вернулся туда", – цитирует Бьянкуччи Football Italia со ссылкой на FootballNews24.

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