"Я был Месси в течение 34 лет, потому я привык к этому. Я доволен всем, что случилось, хотя иногда, должен признаться, я бы хотел оставаться незамеченным, чтобы получить удовольствие от времяпрепровождения с семьей, чтобы никто меня не узнал.

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Я не жалуюст, даже наоборот. Всегда приятно получить комплимент, улыбку или просьбу сфотографироваться со мной. Я привык к этому, и для меня это стало нормой. Поэтому я очень счастлив", – цитирует аргентинца AS.

Напомним, что в понедельник Лионель Месси завоевал рекордный, 7-й, "Золотой мяч", обойдя Левандовски и Жоржиньо.

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