"Честно говоря, я бы хотел избежать киевского Динамо, у которого действительно очень сильная команда, которая в этом году стала чемпионом Украины. Они опередили Шахтер, и я бы хотел, чтобы мы их обошли. Гостевой матч, правда, мы не играли бы в Киеве, а в Польше из-за хорошо известной ситуации со всеми этими конфликтами там.

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Но несмотря на все, Динамо – действительно очень сильная команда, и я бы хотел избежать их хотя бы в третьем раунде, а там, если они дальше пройдут – то пройдут", – приводит слова Терзича RTS.

Напомним, во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов Динамо сыграет против мальтийского клуба Хамрун Спартанс. Матчи состоятся 22-го и 29-го июля.

К слову, в прошлом сезоне Црвена Звезда заняла первое место в чемпионате Сербии.

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