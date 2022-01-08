"Когда я был в первой команде, то Селезнев ничем не выделялся в плохую сторону. Вел себя, как и все наши футболисты. Много тренировался, даже больше, чем нужно было. В этом плане его нужно было постоянно сдерживать. Он всегда рвался в тренажерный зал и занимался дополнительно, делая иногда даже не нужную работу. Но это было от большого желания принести пользу команде.

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Устраивал ли Селезнев дедовщину? Сейчас я доступа к раздевалке не имею и ничего не могу сказать. При Кобине и мне дедовщины точно не было. Селезнев нормально общался с ребятами, давал советы и молодежь к нему тянулась. Женя не ставил себя выше других, ни на кого сверху вниз не смотрел.

Относительно его мечты побить голевой рекорд УПЛ... Моменты у него практически в каждой игре, но не хватает реализации. Все зависит от доверия нового главного тренера. Я хотел бы, чтобы он наконец-то побил рекорд и спокойно уже ушел на заслуженный отдых", – сказал Цимбал в комментарии FanDay.

Напомним, в 16-ти матчах УПЛ 2021/22 Селезнев забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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