Защитник хихонского Спортинга Василий Кравец поделился эмоциями от гола в ворота Малаги, ставший первым для него в карьере.

"Бил, целился в дальнюю, попал. Нет, шучу. Хотел подавать на ближнюю штангу, но чуть срезалось в лучшую сторону. Забил первый гол в карьере. Очень рад и горд, что забил его в Испании в футболке Спортинга.

Кравец отличился космическим голом в ворота Малаги

Меня многие приветствовали. Было очень приятно, что все увидели этот гол. Хотя упомянули меня в новостях с хорошей стороны", – отметил Кравец в комментарии Tribuna.

Напомним, украинец голом помог Спортингу расписать результативную ничью с Малагой (2:2), забросив за шиворот голкиперу по невероятной траектории.

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