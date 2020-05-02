toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Хоть Темп Шепетовка": Селезнев готовит возвращение в Украину ради исторического рекорда

08:26 101 Читати українською
"Хоть Темп Шепетовка": Селезнев готовит возвращение в Украину ради исторического рекорда
Селезнев в Днепре / Фото из открытых источников

Нападающий Бурсаспора Евгений Селезнев поделился своими планами относительно последнего клуба в карьере.

"У меня контракт с Бурсаспором, есть предложение остаться. Не вижу смысла говорить о Днепре. Тем более, того Днепра уже, наверное, не будет. Это тот же город, но не те же болельщики. Днепр – это Днепр, а СК Днепр-1 – это другая команда. но мне бы хотелось вернуться. У каждого своя позиция, но для меня важна ностальгия, атмосфера и желание побить рекорд. Но я закончу в Украине, 100%.

"Робин Гуд" – Селезнев на карантине тренирует меткость без мяча

До перехода в Бурсаспор я тренировался с Колосом, но я позвонил им и сказал честно, что еду в Турцию. Здесь другой футбол, даже матчи первой лиги собирают 30-40 тысяч болельщиков. Но я хочу вписать свое имя в историю, потому держу себя в форме.

Я разговаривал с Григорием Козловским, мне есть где закончить. Дело даже не в команде, а в личных амбициях – хочу установить рекорд. Хоть Темп Шепетовка. Но лучше команда, которая борется за высокие места. Дело также не в деньгах, дело в моих амбициях", – цитирует Селезнева Tribuna.

Напомним, сейчас в активе 34-летнего форварда 111 голов в чемпионате Украины. Чтобы побить рекорд Максима Шацких (124) нужно забить еще 14.

"Випив, поспав і забив три голи": перший легіонер Кварцяного сподобався Динамо, грав із Барсою і не витримав у Шахтарі

blog_ava
Вернер собирается "отшить" Баварию ради переезда в другой топ-чемпионат
00:20
96
Теги
Украинцы за рубежом Днепр Днепр Бурсаспор Бурсаспор Григорий Козловский СК Днепр-1 СК Днепр-1 Евгений Селезнев Евгений Селезнев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
23
мин
Унион Берлин
16:30
Падерборн
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук