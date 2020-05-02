"Хоть Темп Шепетовка": Селезнев готовит возвращение в Украину ради исторического рекорда

Нападающий Бурсаспора Евгений Селезнев поделился своими планами относительно последнего клуба в карьере.

"У меня контракт с Бурсаспором, есть предложение остаться. Не вижу смысла говорить о Днепре. Тем более, того Днепра уже, наверное, не будет. Это тот же город, но не те же болельщики. Днепр – это Днепр, а СК Днепр-1 – это другая команда. но мне бы хотелось вернуться. У каждого своя позиция, но для меня важна ностальгия, атмосфера и желание побить рекорд. Но я закончу в Украине, 100%.

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До перехода в Бурсаспор я тренировался с Колосом, но я позвонил им и сказал честно, что еду в Турцию. Здесь другой футбол, даже матчи первой лиги собирают 30-40 тысяч болельщиков. Но я хочу вписать свое имя в историю, потому держу себя в форме.

Я разговаривал с Григорием Козловским, мне есть где закончить. Дело даже не в команде, а в личных амбициях – хочу установить рекорд. Хоть Темп Шепетовка. Но лучше команда, которая борется за высокие места. Дело также не в деньгах, дело в моих амбициях", – цитирует Селезнева Tribuna.

Напомним, сейчас в активе 34-летнего форварда 111 голов в чемпионате Украины. Чтобы побить рекорд Максима Шацких (124) нужно забить еще 14.

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