Хорватия крупно переиграла Словакию на выезде в отборе на Евро-2020

Сборная Хорватии не заметила сопротивления в Трнаве, переиграв хозяев 0: 4, и поднялась на второе место в группе Е.

В Трнаве сборная Словакии принимала Хорватию – своих главных конкурентов за выход из группы вместе с Венгрией, которая занимает первое место с девятой набранными пунктами.

Уже с первых минут хорваты захватили инициативу и не давали покоя защитникам сборной Словакии позиционными атаками, которые периодически заканчивались опасными ударами в сторону ворот. Сначала капитан хорватов Лука Модрич едва не попал в девятку, в касание пробил из-за пределов штрафной, а через несколько минут Вида не сумел попасть в ворота с метрового расстояния, пробив намного выше. Казалось, хозяева уже ждут перерыва, чтобы сделать замены и переломить ход поединка в свою пользу, но подопечные Златко Далича смогли забить под занавес первого тайма. Никола Влашич обыграл нескольких защитников и из-за пределов штрафной решился на удар, который оказался точным! 0:1.

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Мяч в раздевалку, казалось, был вполне логичным, но хозяева вышли на второй тайм с настроением отыгрываться. Этому помешала первая же удачная атака хорватов на 47-й минуте. Иван Перишич, воспользовавшись недоразумением защитников соперника, не сильно, но точно пробил по воротам из-за пределов штрафной – Дубравка не спас.

Хозяева, кроме нескольких стихийных атак, не сумели противопоставить что-то конструктивное в атаке команде Хорватии. Зато гости на 72-й минуте довели счет до разгромного после быстрой контратаки. Бруно Петкович разобрался сразу с тремя защитниками соперника и пробил под голкипером – 0:3. После третьего гола игра успокоилась, словаки комбинировали в центре поля, не имея особых возможностей войти в штрафную соперника, а хорваты время от времени остро отвечали. В конце концов, гости забили еще раз под занавес встречи – Ловрен замкнул головой подачу с правого фланга от Брозовича. Хотя бы гола престижа зрители в Трнаве не дождались – 0:4 в пользу сборной Хорватии.