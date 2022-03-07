Капитан хорватской Локомотивы Йосип Пиварич поддержал Украину, в которой провел 3 года в составе киевского Динамо.

Локомотива встречалась с Осиеком (0:0) в 26-м туре чемпионата Хорватии. Перед поединком коллективы устроили акцию солидарности с Украиной на фоне вторжения российских орков.

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Все игроки сфотографировались с огромным сине-желтым флагом с надписью "хорватский футбол с Украиной". После матча капитан Локомотивы Йосип Пиварич поделился кадром в Instagram и добавил к нему флаги обеих стран и сердечко.

Напомним, хорватский защитник выступал за Динамо с лета 2017-го по осень 2020-го, успел наиграть в бело-синей футболке 47 матчей и отдать пять ассистов.