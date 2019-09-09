Хорватские болельщики спели колыбельную для маленькой словацкой девочки – самое милое видео дня

Хорватские фанаты отличились трогательным случаем накануне матча квалификации к Евро-2020 против Словакии.

Хорватские болельщики прогуливались словацким городом Трнава перед игрой. На встречу им случилась молодая женщина с маленьким ребенком в коляске, передает Volimhrvatsku в Instagram.

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Группа из нескольких фанатов остановилась и хором стала выполнять колыбельную для девочки, дирижируя при этом руками. Интересно, что у всех них были в руках открытые банки и бутылки с пивом.

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Отметим, что видео, которое опубликовали в Instagram, прокомментировали защитники сборной Хорватии Домагой Вида и Шиме Врсалько. Между прочим, матч между Словакией и Хорватией завершился разгромной победой гостей (0:4).