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Хорватские болельщики спели колыбельную для маленькой словацкой девочки – самое милое видео дня

15:47 126 Читати українською
Хорватские болельщики спели колыбельную для маленькой словацкой девочки – самое милое видео дня
Хорватские фанаты /Reuters

Хорватские фанаты отличились трогательным случаем накануне матча квалификации к Евро-2020 против Словакии.

 
Никола Влашич 45’
Иван Перишич 47’
Бруно Петкович 73’
Деян Ловрен 90’
45’ Никола Влашич
47’ Иван Перишич
73’ Бруно Петкович
90’ Деян Ловрен

Хорватские болельщики прогуливались словацким городом Трнава перед игрой. На встречу им случилась молодая женщина с маленьким ребенком в коляске, передает Volimhrvatsku в Instagram.

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Группа из нескольких фанатов остановилась и хором стала выполнять колыбельную для девочки, дирижируя при этом руками. Интересно, что у всех них были в руках открытые банки и бутылки с пивом.

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Отметим, что видео, которое опубликовали в Instagram, прокомментировали защитники сборной Хорватии Домагой Вида и Шиме Врсалько. Между прочим, матч между Словакией и Хорватией завершился разгромной победой гостей (0:4).

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Видеоновости Евро-2020 Словакия - Хорватия Домагой Вида Домагой Вида Хорватия Хорватия Словакия Словакия
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