В четверг, 14 ноября, юношеская сборная Украины проведет второй спарринг с хорватскими сверстниками. Где смотреть поединок, ищите в этой новости на "Футбол 24".

Сегодня, 14 ноября, сборная Украины U-17 в Риеке сыграет повторный товарищеский матч с Хорватией. Игра стартует в 12:00 по киевскому времени. Посмотреть матч можно на YouTube-канале УАФ, или в этой новости на "Футбол 24".

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Напомним, юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения) проводит тренировочный сбор в Хорватии (с 9 по 16 ноября). У команды было запланировано два спарринга с местными сверстниками. Первый состоялся 12-го числа и завершился поражением подопечных Юрия Мороза – 1:2.

К слову, сборная Украины U-17 выполнила задачу в первом квалификационном раунде Евро-2025 (U-17). "Сине-желтые" заняли второе место, что позволило команде выйти во второй этап отбора, который состоится весной следующего года.

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