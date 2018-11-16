Хорватия тепло попрощалась с Манджукичем, Субашичем и Чорлукой, которые завершили карьеру в сборной

Перед поединком Лиги наций против Испании Хорватия организовала церемонию прощания с тремя игроками, которые завершили карьеру в национальной команде после ЧМ-2018.

Перед матчем 5 тура Лиги наций Хорватия – Испания на стадионе Максимир прошла небольшая церемония, посвященная завершению карьеры в национальной команде трех футболистов, информирует официальный Twitter Хорватского футбольного союза.

Хорватия – Испания – 3:2 – видео голов и обзор матча

Напомним, после ЧМ-2018 Ведран Чорлука, Марио Манджукич и Даниэль Субашич объявили о прекращении выступлений за национальную команду.

Всем вручили памятные футболки с числом, которое соответствует количеству проведенных матчей за сборную: 44 – Субашич, 89 – Манджукич и 103 – Чорлука.

Напомним, Хорватия победила Испанию в результативном матче и сохранила шансы на победу в группе. В случае победы над Англией вице-чемпионы мира гарантированно станут победителями группы.