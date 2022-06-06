Сборная Франции в выездном поединке против Хорватии не смогла удержать победу, да и ничью защитила не без проблем (1:1). Отчет читайте на "Футбол 24".

Матч между сборными Хорватии и Франции в Сплите был очень интересен не только из-за силы обеих команд, но и из-за их неудач в предыдущем туре Лиги наций. "Ле Блё" в Париже сгорели Дании (1:2), а "клетчатые" разгромно уступили австрийцам (0:4) в Осиеке. Правда, серьёзные итоги по этой встрече делать было рано, ведь хорваты до 58-й минуты играли полурезервом.

В случае с французами хотелось увидеть, какие выводы из поражения датчанам сделает Дидье Дешам. Его подопечные продемонстрировали огромные проблемы в позиционном наступлении, создав минимум моментов. Впрочем, в Сплите коуч чемпионов мира выставил второй состав – только Чуамени сохранил место в старте. Златко Далич принял противоположное решение, сразу доверившись основе.

Первый тайм команды провели на равне. К 20-м минутам хозяева выглядели несколько интереснее, активнее работая с мячом и почти ничего не позволяя сопернику, однако постепенно "Ле Блё" нащупали слабые зоны в структуре Хорватии. Впрочем, обе сборные пытались действовать как можно осторожнее. Как следствие, моментов было очень мало – на двух команды провели всего 5 ударов.

Тем не менее, сразу четыре выстрела могли завершиться взятием ворот. "Клетчатые" до перерыва имели всего один шанс открыть счёт – это Будимир получил проникающий пас на левый край штрафной и оказался прямо перед Меньяном. Анте мощно пробил, но Майк парировал. У Франции же до последней трети первого тайма можно вспомнить только вбегание Диаби на правую половину штрафной с подачей на дальнюю штангу. Гендузи был готов замыкать, но Юранович в последний момент снял мяч с его головы.

Левый фланг обороны у хорватов проседал. Французы на 30-х минутах поняли эту проблему, организовав три опасных момента в этой зоне. В частности, на 31-й Нкунку обыгрался с Диаби, вырвавшись на рандеву с Ливаковичем и отправив мяч в ворота – впрочем, гол отменили из-за минмиального офсайда. На 39-й сюда же влетел сам Диаби, бахнув в дальний угол, но Ливакович парировал. На 40-й же шикарным дальним ударом под левую штангу мог отличиться Чуамени. Ливакович выручил и здесь.

Несмотря на столь острый отрезок, нельзя было сказать, что Франция прижала хорватов. Матч был равным, а на перерыв команды отправились при нулях на табло. Замен в раздевалке тренеры не проводили.

В начале второго тайма было много фолов. В этой суматохе хорваты вполне могли віловить рыбку – на 49-й минуте Майер пробивал мимо пробил мимо ближней штанги после хорошей передачи в исполнении Ковачича. Ответ французов был быстрым и эффективным: на 52-й минуте Бен-Еддер разрезал оборону пасом на Рабьо, а тот, вырвавшись один на один, пробил в ближний угол мимо Ливаковича – 0:1!

Этот гол выбил Хорватию из колеи. Франция захватила контроль над мячом и территорией, доминируя на поле, однако моменты долгое время не возникали. На 71-й минуте подопечные Златко Далича сумели выжать какой-то момент – это Модрич влетел в зону перед штрафной и нанес удар в левый нижний угол. Меньян парировал. Гости ответили на 76-й минуте двумя выстрелами свежего Гризманна с правого края штрафной, однако Ливакович выручил "клетчатых".

Ближе к 80-м минутам встречи давление сборной Хорватии стало нарастать, чему способствовал выход в середине второго тайма Оршича, Влашича, Пашалича, Крамарича и Сучича (Ковачич, Модрич, Будимир, Брекало и Майжер ушли отдыхать). Французы не почувствовали изменений, за что и поплатились на 81-й минуте – Крамарич открылся в зоне между центрбеками, получил своевременную передачу и был сбит. Лайнсмен зафиксировал офсайд, однако после вмешательства VAR арбитр назначил пенальти. Крамарич уверенно его реализовал – 1:1!

Этот гол разбудил обе сборные. Болельщики на сплитском "Полюде" получили настоящее шоу. Команды начали обмениваться атаками, едва не забив ещё по голу: на 87-й минуте Влашич открылся на линии офсайда, вышел на линию штрафной и пробил в правый угол – Меньян парировал, а Франция ответила забросом, мимо которого пролетел голкипер Ливакович. Гризманн оказался перед пустыми воротами, но с левого фланга Антуан умудрился покатить мяч мимо.

В компенсированное время принести победу хорватам мог Сучич, принявший передачу на правый край штрафной и мощно выстреливший под ближнюю штангу – впрочем, он чуточку не попал! Этот момент стал последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Лига наций: Казахстан неожиданно победил и закрепил лидерство, Молдова не сумела одолеть Андорру