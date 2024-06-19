Хорваты не переиграли албанцев (2:2) во втором туре группового раунда Евро-2024. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Албания забила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы, но все же проиграла Италии. Сегодня была вторая попытка Сильвиньо шокировать фаворита – встреча с Хорватией. "Клетчатые" пережили разгром от Испании, хотя и не выглядели настолько плохо.

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Реактивная Албания разрывала

Златко Далич сделал перестановки в линии обороны, но возрастной центр поля Модрич-Брозович-Ковачич снова вышел с первых минут. Хорваты, конечно, больше владели мячом. Однако каждая потеря становилась катастрофой. Быстрая и прямолинейная Албания выигрывала подборы и разрывала звездных соперников в переходных фазах.

Хорватия настолько медленная, что трудно реагирует даже на смену флангов. Следствием стал ранний пропущенный гол – подача Асани на голову Лачи, за которым просто не успел Брозович. Албанские атаки были очень острыми, ведь проходили на пространстве. Еще в первом тайме хорваты могли получить повторный разгром.

Асани шикарным пасом разрезал всю оборону "клетчатых", а удар Асллани чудом парировал голкипер. После смещения с правого фланга опасно бил Бейрами. Но основная угроза воротам Ливаковича все же шла с противоположной бровки. Манай открылся под идеальную подачу Хюсая и умудрился не забить.

Хорватские звезды напомнили Украину

Хорватия более 70% владела мячом, но за стартовые 20 минут ни разу не пробила по воротам. До перерыва – лишь два удара из пределов штрафной и 0,25xG. Никого не напоминает? Модрич ни разу не обострил, зато обрезал команду и привез острую контру на свои ворота.

Далич в перерыве сделал двойную замену. Свежие футболисты добавили огня: Сучич сразу получил хорошую ударную позицию, Пашалич пытался замыкать головой. Хорватия сумела по-настоящему прижать соперника к штрафной площади. Статистика ударов за первые 18 минут второго тайма – 9:0.

Это давление в конце концов принесло пользу. Хорватия наконец-то связала несколько передач в темп и сравняла счет – Крамарич точно пробил из-под защитника. Албания поплыла, начала пропускать простые атаки. Должен был забивать Пашалич, затем Будимир выгрыз мяч в чужой штрафной и прострелил под автогол Гьясулы.

Албания спасла ничью

Хорватия не сумела удержать победу. Албания в компенсированное время отчаянно полетела вперед. Оборона "клетчатых" растеряла концентрацию. Фавориты уже поверили в успех, уже тянули время. Ливакович ценой разбитого носа помешал забить Даку. Однако Гьясула исправился за автогол и вырвал ничью для Албании.

Команды набрали по одному очку за два тура и имеют небольшие шансы на выход из группы. В последнем туре хорваты встретятся с Италией, а албанцам предстоит поединок с Испанией.