Состоялись очередные матчи отбора на Евро-2024. Все результаты игрового дня – в этой новости на "Футбол 24".

Евро-2024. Квалификация, 2 тур

Группа I

Швейцария – Израиль – 3:0

Голы: Варгас, 39, Амдуни, 48, Видмер, 52

Косово – Андорра – 1:1

Голы: Жегрова, 59 – Росас, 61

Румыния – Беларусь – 2:1

Голы: Станчу, 17, Бурке, 19 – Морозов, 86

Группа D

Турция – Хорватия – 0:2

Голы: - Ковачич, 20, 45+4

Уэльс – Латвия – 1:0

Голы: Мур, 31

После двух туров в группе I можно выделить две команды, которые сделали веские заявки на выход в финальную часть чемпионата Европы. Со Швейцарией все понятно – безоговорочный фаворит секстета уверенно громит своих соперников. Следом за Беларусью (5:0) подопечные Мурата Якина разобрались с Израилем и возглавили турнирную таблицу.

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Со стопроцентными показателями мартовский блок также завершила Румыния, без проблем переигравшая главных аутсайдеров. Амбиции этой сборной пройдут проверку уже в июне, но отсутствие потерь в "проходных" матчах серьезно укрепило позиции румын.

В группе D все куда запутаннее. Уэльс и без Гарета Бейла способен добиваться положительных результатов. После ничьей с Хорватией британцы минимально обыграли Латвию. В июне "драконов" ждет первая ключевая битва – с Турцией, которая не смогла развить успех после триумфа над подопечными Александра Петракова.

Фактически Хорватия сделала игру еще в первом тайме. Дублем отличился Матео Ковачич, дважды добивавший мяч в ворота турок после провала их обороны. "Клетчатые" набрали 4 очка в матчах с прямыми конкурентами и готовится к поединкам против аутсайдеров, среди которых, в частности, и Армения Петракова.