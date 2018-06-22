Хорватия – Нигерия: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Хорватия и Нигерия встретятся 16 июня в Калининграде на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Хорватия – Нигерия состоится на Калининград Арене 16 июня в 22:00 в рамках группы D. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Авторитетная британская контора William Hill явным фаворитом поединка считает Хорватию. Коэффициент на победу команды Далича составляет 1,67. Потенциальная победа Нигерии оценивается баллом 5,50, а ничья – 3,60.

Другая букмекерская контора – Bwin тоже называет хорватов фаворитами противостояния. Коэффициент на их победу равен 1,72. На триумф Нигерии коэффициент 5,65. Вероятность ничьи оценивают баллом 3,57.

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Сборная Нигерии вышла на чемпионат мира-2018 благодаря победе в группе B, оставив позади команды Замбии, Камеруна и Алжира.

Что касается Хорватии, то "клетчатые" выступали в одной группе с Украиной в отборе к ЧМ-2018. Хорваты заняли 2 место в группе, а в плей-офф одолели команду Греции.

Интересно, что Хорватия и Нигерия еще ни разу не играли между собой ни в официальных, ни в товарищеских поединках.