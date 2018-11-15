Хорватия – Испания: стартовые составы на матч Лиги наций

Наставники сборных Хорватии и Испании объявили стартовые составы на очный матч Лиги наций УЕФА. В этой новости также ссылку на онлайн-трансляцию игры.

Матч Хорватия – Испания стартует в 21:45. Игру транслирует телеканал "Футбол 2, текстовая онлайн-трансляция доступна на "Футбол 24 ". "Фурия Роха" лидирует в группе 4 Лиги А, однако у сборной Англии на два очка меньше. Вице-чемпионы мира должны побеждать, чтобы не вылететь в низший дивизион .

Хорватия – Испания: прогноз на матч Лиги наций

Хорватия: Калинич – Врсалько, Ловрен, Вида, Едвай – Ракитич, Брозович – Ребич, Модрич (к), Перишич – Крамарич

Испания: Де Хеа – Роберто, Рамос (к), Мартинес, Альба – Бускетс, Себальйос – Родриго, Сауль, Иско – Аспас

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