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Хорватия – Дания: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

11:20 29 Читати українською
Хорватия – Дания: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018
Хорватия – Дания: прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018

Хорватия и Дания встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Хорватия – Дания состоится 1 июля на стадионе "Нижний Новгород". Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Хорватия рассматривается фаворитом встречи, а Дании специалисты отводят роль андердога. Букмекерская контора William Hill на победу балканцев в основное время выставила коэффициент 1.85. Ничья оценивается в 3.2, а успех Кристиана Эриксена и компании без овертаймов – в 4.75.

На выход Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира можно поставить за 1.4, а на попадание Дании в восьмерку сильнейших команд планеты – за 2.75.

На сайте другой популярной букмекерской конторы Bwin коэффициенты говорят, что у скандинавов еще меньше шансов. Их победу оценивают коэффициентом 5, тогда как на выигрыш хорватов предлагают 1.83, а на ничью – 3.3.

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Неожиданный выход Дании в четвертьфинал удостоен коэффициента 2.95. Аналитики ожидают, что борьбу за титул продолжит Хорватия, поэтому на ее попадание в 1/4 финала дают только 1.36.

Напомним, что Хорватия заняла первое место в группе D, набрав максимально возможное количество очков. Дания, в свою очередь, без поражений вышла со второго места квартета С.

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия
до матча
1
дн
:
8
час
:
28
мин
Дания
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ЧМ 2018 Хорватия - Дания Дания Дания Хорватия Хорватия
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