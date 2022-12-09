Хорватия и Бразилия определяют первого полуфиналиста чемпионата мира в Катаре. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Хорватия – Бразилия стартует в 17:00 по киевскому времени. Это первый поединок 1/4 финала ЧМ-2022, победитель которого в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Нидерланды – Аргентина. В 1/8 Неймар и Ко без проблем разбили Южную Корею (4:1), а хорваты в серии пенальти одолели Японию.

Хорватия – Бразилия: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2022

Это пятая встреча Хорватии и Бразилии в истории противостояний этих сборных. Европейцы еще ни разу не побеждали "селесао" – ничья в 2005-м в товарищеском поединке и три победы бразильцев. Сегодня хорваты попытаются сломить неприятную тенденцию.

Прямая трансляция матча – на MEGOGO и Суспільне. Следить за основными событиями игры Хорватия – Бразилия можно в текстовом онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы на матч Хорватия – Бразилия:

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Ковачич, Брозович, Модрич – Крамарич, Пашалич, Перишич.

Бразилия: Алиссон – Милитао, Тьягу Силва, Маркиньос, Данило – Каземиро, Лукас Пакета – Рафинья, Неймар, Винисиус – Ришарлисон.