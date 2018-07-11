Хорватия – Англия: анонс матча 1/2 финала ЧМ-2018

Хорватия и Англия встретятся в матче 1/2 финала чемпионата мира 2018. Анонс игры читайте на сайте "Футбол 24".

Хорватия – Англия

11 июля, 21:00, Москва, "Лужники"

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Англии в любом случае завершится исторически. "Клетчатые" никогда не выходили в финал крупного международного турнира, а "три льва" в последний раз там играли аж в1966 году – на домашнем победном Мундиале, когда даже сам Кубок мира имел другой вид. Кроме того, Англия может взять реванш за унижение 2007 года, когда хорваты выиграли на Уэмбли и не пустили родоначальников футбола на Евро-2008. Словом, данная встреча не является обычной и бездушной битвой за финал.

Хорватия – Англия прогноз матча 1/2 финала ЧМ-2018

Для хорватов игра будет тяжелой – причем сила Англии здесь является далеко не основной причиной. Во-первых, после знаменитого видео Домагоя Виды и Огнена Вукоевича против Хорватии будет болеть москвовский стадион. Во-вторых, неизвестно, как весь это кофликт повлиял на команду: вряд ли хорватские суперзвёзды, у которых за спиной десятки престижных трофеев, серьёзно бы поплыли после такой мелочи на более ранних этапах, однако перед первым за 20 лет полуфиналом нервы "клетчатых" должны быть натянутыми – и вот на этом фоне лишние проблемы им могут выйти боком.

Сборная Хорватии готовится к матчу 1/2 финала ЧМ-2018 против Англии

В-третьих, Хорватия на чемпионате мира-2018 оставила крайне противоречивое впечатление. После группового этапа и разгрома Аргентины подопечных Златко Далича отнесли к фаворитам турнира, однако в матчах плей-офф они начали разочаровывать. Если ничью и серию пенальти с Данией еще можно как-то было списать на особенности футбола на этой стадии, то четвертьфинал против России стал, по большому счету, провалом. Две серии пенальти при очень удачном жребии – это слишком для настоящего топ-коллектива. Матч против Англии – последняя попытка хорватов доказать, что они не прыгнули выше головы, а действительно являются "золотым поколением".

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Англия достаточно ровно прошла ЧМ-2018. Единственное поражение на турнире им нанесла сборная Бельгии, однако ту игру Гарет Саутгейт провёл полурезервным составом. Кроме того, в 1/8 финала Англия пощекотала нервы собственным болельщикам, пропустив на 90+3 минуте от Колумбии и с большим трудом выиграв серию пенальти. Впрочем, уже следующий матч – против крепкой Швеции – "три льва" провели просто шикарно, выиграв со счетом 2:0.

Сборная Англии празднует гол в ворота Швеции на ЧМ-2018

Англию отличает одна особенность, которая может стать серьёзным аргументом в полуфинале против Хорватии. Команда Гарета Саутгейта заметно прогрессирует в игре: если с Тунисом на старте их футбол был похож на молодёжный, то со Швецией в 1/4 финала ЧМ-2018 британцы разобрались без особенных усилий. Тяжелый матч против Колумбии был больше похож на отскок "кафетерос", ведь в течение 90 минут Англия контролировала ход игры во всех её аспектах – но всего одна ошибка дала сопернику шанс перетянуть инициативу. Здесь снова возникают вопросы к психологической устойчивости молодых английских футболистов, однако пока они держались весьма достойно.

Хорватия – Англия: где смотреть онлайн матча 1/2 финала ЧМ-2018

Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды провели между собой семь матчей. Хорваты побеждали дважды и один раз сыграли вничью, в то время как англичане выиграли четыре встречи. Общий счет противостояния – 18:10 в пользу Англии.

2. Англия уверенно играет против сборных современных стран бывшей Югославии. В 12-ти из 21-го матча "три льва" праздновали победу, семь раз сыграв вничью и лишь дважды проиграв. Общий счет противостояния – 39:18.

3. Шесть из семи предыдущих матчей между Хорватией и Англией состоялись в среду. Восьмой также пройдёт в среду.

4. Хорватия лишь однажды выходила в полуфинал. На ЧМ-1998 сборная Мирослава Блажевича с Шукером и Просинечки в составе проиграла победителям Мундиаля – французам.

5. Англия только два раза играла в полуфиналах чемпионата мира. В 1966 году дубль Бобби Чарльтона помог ей переиграть Португалию с Эйсебио, а в 1990 году Англия проиграла сборной ФРГ в серии пенальти.

6. Англия до полуфинальной игры ЧМ-2018 успела забить 11 голов, побив рекорд "золотой" сборной Англии на ЧМ-1966.

7. 73% голов Англии на чемпионате мира 2018 были забиты после стандартов. Хорватия же 70% своих голов забила с игры, однако ужасно играла при обороне на стандартах – 75% голов в ворота "клетчатых" прилетели именно после них.

8. У Хорватии самый высокий после Бельгии показатель количества бомбардиров – голы на ЧМ-2018 забивали аж восемь подопечных Златко Далича. В Англии забивали только пять футболистов.

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Кадровая ситуация

Из лагеря Хорватии приходят очень тревожные вести касательно наполнения лазарета. В матче против России травму колена получил Шиме Врсалько, который, вероятно, пропустит игру против Англии. Кроме того, за два дня до полуфинала не тренировались основной голкипер Даниэль Субашич и центральный защитник Деян Ловрен. У Субашича было повреждение задней поверхности бедра, с которым он мужественно доиграл четвертьфинал с Россией – а вот отсутствие Ловрена так никто и не объяснил.

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Далич: Вида и Чорлука могут закрыть Кейна

Сборная Англии подходит к 1/2 финала ЧМ-2018 в хорошем настроении, однако не без возможных потерь. По сообщению Sky Sports, Джордан Хендерсон имеет проблемы с подколенным сухожилием. Отмечается, что травма несерьёзная, однако определенные сомнения относительно участия Хендерсона в поединке всё же есть. Все остальные игроки готовы к матчу.

Ориентировочные составы на матч Хорватия – Англия

Хорватия: Пикфорд – Магуайр, Стоунз, Уокер – Янг, Дайер, Триппьер – Лингард, Алли – Кейн, Стерлинг

Англия: Калинич – Стринич, Вида, Ловрен, Чорлука – Брозович, Ракитич – Перишич, Модрич, Ребич, Манджукич

Прогноз Футбол 24 – 1:0

На полуфиналы чемпионатов мира всегда трудно давать прогнозы. В матче Франция – Бельгия большинство болельщиков ждала большое количество голов и яркое "рубилово" – как минимум в исполнении бельгийцев. На деле же подопечные Роберто Мартинеса сыграли почти без моментов, а сама встреча клонила ко сну. Очень не хочется, чтобы и второй полуфинал стал разочарованием, однако предпосылок к тягучей позиционной игре в течение 90 минут очень много.

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Обе сборные на прошлом этапе очень натужно действовали в атаке: так, показатель xG (ожидаемых голов) в Англии со Швецией составил мизерные 0,91, а Хорватия перешла показатель в 1,0 только в последние 25 минут основного времени, когда Россия вообще перестала вести какую-либо контригру. Впрочем, не всё так плохо: Хорватия и Англия в четвертьфинале с минимума остроты смогли вытеснить по два гола, хотя в 1/8 финала ЧМ-2018 с показателями xG более 2,5 команды забили лишь по голу.

Сборная Англии – фаворит матча 1/2 финала ЧМ-2018 против Хорватии

Англия на протяжении всего турнира выглядела стабильно и сбалансировано, а вот Хорватия в плей-офф составила тяжёлое впечатление. Две серии пенальти, незабитые пенальти с игры, ужасная игра при стандартах (как своих, так и чужих), небольшое количество убийственных моментов в матчах против не самых сильных сборных – неполный список претензий к "клетчатым". Учитывая сложную кадровую ситуацию, трудно поверить, что подопечные Златко Далича станут лететь вперед, как в игре против Аргентины. Скорее всего, игра будет идти до первого гола – и, учитывая проблемы Хорватии, можно предположить, что его забьёт именно Англия.

Михаил Юхименко, Футбол 24