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Хорватия – Венгрия: эпичные фейлы Кадара привели к двум пропущенным голам его команды

22:49 63 Читати українською
Хорватия – Венгрия: эпичные фейлы Кадара привели к двум пропущенным голам его команды
Тамаш Кадар / фото из соцсетей

Защитник сборной Венгрии Тамаш Кадар неудачно провел первый тайм поединка квалификации к Евро-2020 против Хорватии.

5’ Лука Модрич
24’ Бруно Петкович
42’ Бруно Петкович
 
Ласло Кляйнхайслер 56’
5’ Лука Модрич
24’ Бруно Петкович
42’ Бруно Петкович
56’ Ласло Кляйнхайслер

Сначала венгр необдуманно рванул вперед и потерял мяч, что привело к разительной контратаке хозяев, которую результативным ударом завершил Лука Модрич.

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Вина Кадара во втором пропущенном мяче несколько меньше. Однако именно Тамаш имел шанс спасти команду, а заодно и реабилитироваться за первый эпизод, но не сумел выбить мяч, зацепившись о газон.

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Теги
Евро-2020 Венгрия Венгрия Видеоновости Хорватия - Венгрия Тамаш Кадар Тамаш Кадар
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