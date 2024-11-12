Поединок Хорватия U-17 – Украина U-17 состоится сегодня, 12 ноября 2024 года, на домашнем поле нашего соперника. Стартовый свисток прозвучит в 15:30. Смотреть игру вживую можно на YouTube-канале и прямо в этой новости. Соответствующий плейер найдете, пролистав страницу чуть ниже.

Сборная Украины U-17 объявила заявку на товарищеские матчи с Хорватией – 9 легионеров, гегемония Руха и Шахтера

Напомним, что подопечные Юрия Мороза успешно преодолели первый раунд квалификации на Евро-2025. Далее Украину U-17 ждет второй раунд, который состоится весной. А пока "сине-желтые" проводят сбор в Хорватии, где дважды сыграют с местными сверстниками, второй матч запланирован на 14 ноября.