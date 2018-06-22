Хорватия – Нигерия: послематчевая пресс-конференция Далича

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу своей команды над сборной Нигерии (2:0).

"Я хочу поздравить свою команду с этой победой. Это была сложная игра, мы заслужили и достигли нужного результата – завоевали три очка.

Атмосфера сегодня на стадионе была такая, что мы играем дома. Мы знали, что фанатов из Хорватии будет много, но не думали, что настолько. Посвящаю эту победу нашим болельщикам.

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Победителей не судят, не имеет значения, как ты забиваешь – автогол или пенальти, главное, чтобы это было честно. Впереди у нас сложный матч против Аргентины, за которую я болел в матче с Исландией.

Расслабляться не надо, надо понимать, что мы еще не вышли из группы и надо готовиться к матчу с Аргентиной. Сегодня наши центральные защитники сыграли без ошибок, оба молодцы, я могу их только поблагодарить. Мы не будем подстраиваться под Аргентину, а покажем свой футбол и обязательно приготовим несколько хитростей. Мы будем играть в свое удовольствие", – цитирует Далича Чемпионат.