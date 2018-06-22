toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Хорватия – Нигерия: послематчевая пресс-конференция Далича

17 июня 01:25 149 Читати українською
Хорватия – Нигерия: послематчевая пресс-конференция Далича
Лука Модрич и Златко Далич / Фото: AFP

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу своей команды над сборной Нигерии (2:0).

"Я хочу поздравить свою команду с этой победой. Это была сложная игра, мы заслужили и достигли нужного результата – завоевали три очка.

Атмосфера сегодня на стадионе была такая, что мы играем дома. Мы знали, что фанатов из Хорватии будет много, но не думали, что настолько. Посвящаю эту победу нашим болельщикам.

Хорватия – Нигерия: послематчевая пресс-конференция Рора

Победителей не судят, не имеет значения, как ты забиваешь – автогол или пенальти, главное, чтобы это было честно. Впереди у нас сложный матч против Аргентины, за которую я болел в матче с Исландией.

Расслабляться не надо, надо понимать, что мы еще не вышли из группы и надо готовиться к матчу с Аргентиной. Сегодня наши центральные защитники сыграли без ошибок, оба молодцы, я могу их только поблагодарить. Мы не будем подстраиваться под Аргентину, а покажем свой футбол и обязательно приготовим несколько хитростей. Мы будем играть в свое удовольствие", – цитирует Далича Чемпионат.

ЧМ-2018 1 тур

Хорватия - Нигерия: Суббота 16 июня 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 0
Нигерия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Златко Далич Златко Далич Хорватия - Нигерия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук