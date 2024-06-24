Хорватия – Италия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2024
21:17 - Читати українською
Сборные Хорватии и Италии встречаются на групповом этапе Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Хорватии и Италии стартует в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Лейпциге. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO.
Хорватия – Италия: анонс матча Евро-2024: анонс матча Евро-2024
Стартовые составы
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