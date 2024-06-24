Сборная Хорватии разочаровала своих болельщиков, набрав всего одно очко после двух туров. Как следствие, команда оказалась на дне таблицы, ведь у “клетчатых” еще и худшая разница голов. Ориентироваться на результат в матче Испании против Албании смысла нет – подопечным Златко Далича необходимо иметь минимум три зачетных балла, чтобы надеяться на плей-офф. То есть, необходимо побеждать Италию.

"Перишич и Брозович усложнят нам жизнь": Спаллетти – о матче Италии и Хорватии на Евро-2024

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У "Скуадры" ситуация проще. Действующих чемпионов Европы устроит ничья – тогда апеннинцы набрали бы четыре пункта и заняли второе место в группе В. Впрочем, в случае поражения от Хорватии сборная опустится на третье место, пропустив "ватных" вперед. При этом разница голов станет отрицательной, а значит шансы на 1/8 финала уменьшатся.

Такой расклад напоминает ситуацию перед последним туром в отборе на Евро-2024, когда Украине надо было побеждать Италию, в то время как "адзурри" устраивала ничья. Тогда все завершилось со счетом 0:0, хотя подопечные Лучано Спаллетти были близки к провалу. Как будет сейчас, способны ли его подопечные сдержать нынешнюю сборную Хорватии?

Пока что кажется, что способны. "Скуадра" провалила матч против Испании, нанеся всего один удар против 16-ти и страдая на протяжении 90 минут – только чудо спасло итальянцев от разгрома. И все же. Под бешеным давлением команда уступила минимально, а не как хорваты с их 0:3 за тайм (пусть и не совсем по игре).

Для понимания возможностей "адзурри" более важен поединок с албанцами. "Орлы" сдержали подопечных Златко Далича, расписав ничью 2:2 – и не сказать, что счет был несправедливым. Италия же в первом тайме откровенно переехала эту сборную, хотя и пропустила первой. Моментов могло быть и больше, однако рисунок игры выглядел очень эффектно.

Особенно поражала смелость центрбеков сборной Италии, ведь они заходили на чужую треть, поджимая структуру и комбинируя. Также нравились переводы от Бареллы и действия Кьезы на дриблинге без пространства, да и вообще все футболисты здорово понимали и реализовывали идеи Лучано Спаллети. Впрочем, вся эта идиллия неожиданно развеялась после перерыва – апеннинцы сбавили обороты, начали "подсушивать" игру и едва не потеряли очки на последних секундах.

Вот это непостоянство является характерной проблемой сборной Италии еще со времен отбора к Евро-2024. Похожие истории часто случались в отборе к Евро – так было в обоих матчах с Украиной, с Северной Македонией в Скопье и с Англией дома. Эта нестабильность может дорого стоить в поединке с Хорватией.

Но способны ли балканцы воспользоваться слабостями Италии? Учитывая результаты, возникают большие сомнения, однако не все так просто. Разгром от Испании оказался не совсем показательным – у "Фурии" залетело все, однако по тактическому рисунку интереснее выглядели хорваты. Златко Далич провалил стартовый план, предоставив слишком много свободы Фабиану Руису, но довольно быстро исправил ситуацию.

Хорваты стали перегружать центр поля сразу пятью игроками, а фулбеки смело шли вперед по флангам. Да, это открывало пространство за спинами – и именно этот минус в тактике привел к разгрому – но вместе с тем "ватрени" издевались над пиренейцами в опорной зоне, организовывая очень перспективные атаки. Проблемой стала ужасная реализация, которая проявилась с Албанией.

Там Златко Далич перекроил схему, однако первый час встречи разочаровал. Коллектив не только пропустил первым, но и мало что создавал до середины второго тайма. Постепенно "ватрени" переломили ход игры, забив два гола – впрочем, соперника не дожали, а в конце встречи албанцы оправились и отыгрались. И как это понимать?

Получается, что сборная Хорватии – такая же непостоянная, как и Италия. Ее стартовые планы не работают (чего не скажешь о "Скуадру"), ее атака создает мало моментов и транжирит их, а оборона не позволяет реализовать смелые тактические планы. Лучано Спаллетти может играть с двумя центрбеками, расположенными на чужой трети поля – а Златко Далича наказывают и за менее авантюрные идеи тремя голами за тайм.

Все это заставляет сомневаться в способности "клетчатых" одолеть "адзурри", однако не стоит забывать один важный факт: Евро-2024 – краткосрочный турнир. За два матча с соперниками разного класса сделать дальновидные выводы трудно. На этом турнире каждый поединок является отдельной историей, в котором команда способна предстать в неожиданном свете.

Тем более, что у итальянцев завис вопрос об участии Димарко. Ключевой фулбек сборной получил удар в матче с Испанией, в результате чего на ноге образовалась гематома. GdS писала, что Федерико пропустит встречу, однако Лучано Спаллетти дал положительный прогноз – вероятно, лидер Интера таки сыграет.

Ориентировочные составы на матч Хорватия – Италия

Хорватия: Ливакович – Юранович, Шутало, Гвардиол, Перишич – Модрич, Ковачич – Сучич, Пашалич, Крамарич – Петкович

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко – Фраттези, Жоржиньо, Барелла – Кьеза, Скамакка, Пеллегрини

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