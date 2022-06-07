Хорватия и Франция расписали ничью в матче 2 тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Первый тайм завершился без голов, хотя моментов хватало. Нкунку даже забил, но перед этим залез в маленький офсайд.

Хорватия расписала ничью с Францией – у финалистов ЧМ-2018 ни одной победы за два тура Лиги наций

Рабьо наконец-то открыл счет на 52-й минуте. Бен-Йеддер тонкой передачей вывел хавбека Ювентуса на ударную позицию, и тот четко разобрался с Ливаковичем. Удержать победу французам не удалось из-за Джонатана Клаусса. Защитник Ланса в штрафной наивно сбил Крамарича, который и реализовал пенальти – 1:1.