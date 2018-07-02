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Хорватия – Дания Послематчевая пресс-конференция Златко Далича

01:16 40 Читати українською
Хорватия – Дания Послематчевая пресс-конференция Златко Далича
Златко Далич / Фото: FIFA

Наставник сборной Хорватии Златко Далич поделился впечатлениями от матча против Дании в 1/8 финала ЧМ-2018.

"Мы были сконцентрированы и спокойны, поэтому в итоге победили. Эта победа – награда за наш труд. До сих пор мы играли хорошо и получали замечательные победы, но у вас должны быть и сложные моменты. Мы не продемонстрировали тот уровень футбола, который демонстрировали в предыдущих трех матчах .

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После этого поединка я верю в своих футболистов еще больше. Субашич стал настоящим героем поединка. Он помог нам в момент, когда мы нуждались в этом. Я поздравил его", – цитирует Далича официальный сайт ФИФА.

Хорватия – Дания – 1:1 (пен. 3:2) – видео голов и обзор матча

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 2 )
Дания
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