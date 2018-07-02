Хорватия – Дания Послематчевая пресс-конференция Златко Далича

Наставник сборной Хорватии Златко Далич поделился впечатлениями от матча против Дании в 1/8 финала ЧМ-2018.

"Мы были сконцентрированы и спокойны, поэтому в итоге победили. Эта победа – награда за наш труд. До сих пор мы играли хорошо и получали замечательные победы, но у вас должны быть и сложные моменты. Мы не продемонстрировали тот уровень футбола, который демонстрировали в предыдущих трех матчах .

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После этого поединка я верю в своих футболистов еще больше. Субашич стал настоящим героем поединка. Он помог нам в момент, когда мы нуждались в этом. Я поздравил его", – цитирует Далича официальный сайт ФИФА.

Хорватия – Дания – 1:1 (пен. 3:2) – видео голов и обзор матча