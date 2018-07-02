Хорватия – Дания: послематчевая пресс-конференция Аге Харейде

Наставник сборной Дании Аге Харейде поделился впечатлениями от матча против Хорватии в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Три наших лучших пенальтиста сегодня не смогли реализовать пенальти. Сочувствую Касперу Шмейхелю и всей команде. Но такое может случиться на пенальти, таков футбол.

Хорватия – Дания – 1:1 (пен. 3:2) – видео голов и обзор матча

Я горжусь выступлением своей команды сегодня, мои футболисты смогли выполнить план на игру. Небольшие детали решили исход встречи.

Хорватия – лучшая европейская команда по игре на контратаках. Я думаю, мы могли бы добиться успеха в четвертьфинале, если бы выиграли сегодня", – цитирует Харейде официальный сайт ФИФА.

Хорватия победила Данию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018