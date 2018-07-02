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Хорватия – Дания: послематчевая пресс-конференция Аге Харейде

00:56 30 Читати українською
Хорватия – Дания: послематчевая пресс-конференция Аге Харейде
Аге Харейде / Фото: ФИФА

Наставник сборной Дании Аге Харейде поделился впечатлениями от матча против Хорватии в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Три наших лучших пенальтиста сегодня не смогли реализовать пенальти. Сочувствую Касперу Шмейхелю и всей команде. Но такое может случиться на пенальти, таков футбол.

Хорватия – Дания – 1:1 (пен. 3:2) – видео голов и обзор матча

Я горжусь выступлением своей команды сегодня, мои футболисты смогли выполнить план на игру. Небольшие детали решили исход встречи.

Хорватия – лучшая европейская команда по игре на контратаках. Я думаю, мы могли бы добиться успеха в четвертьфинале, если бы выиграли сегодня", – цитирует Харейде официальный сайт ФИФА.

Хорватия победила Данию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 2 )
Дания
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ЧМ 2018 Хорватия - Дания Аге Харейде Аге Харейде Дания Дания
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