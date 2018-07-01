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Хорватия – Дания: Модрич сравнялся с Срной по количеству матчей за сборную на чемпионатах мира и Европы

23:39 8 Читати українською
Хорватия – Дания: Модрич сравнялся с Срной по количеству матчей за сборную на чемпионатах мира и Европы
Лука Модрич / Getty Images

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич имеет одинаковое количество сыгранных матчей на чемпионатах мира и Европы с экс-капитаном "клетчатых" Дарио Срной.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Хорватия – Дания стал 18 для Луки Модрича на мундиале и чемпионатах Европы.

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Такое же количество имеет экс-капитан "клетчатых" Дарио Срна, для которого последним крупным турниром за сборную был Евро-2016.

Напомним, Серхио Рамос сравнялся с Икером Касильясом по количеству матчей за сборную Испании.

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия

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1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 1 : 2 )
Дания
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