Хорватия – Дания: Модрич сравнялся с Срной по количеству матчей за сборную на чемпионатах мира и Европы

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич имеет одинаковое количество сыгранных матчей на чемпионатах мира и Европы с экс-капитаном "клетчатых" Дарио Срной.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Хорватия – Дания стал 18 для Луки Модрича на мундиале и чемпионатах Европы.

Хорватия – Дания:: вторая подряд серия пенальти на ЧМ-2018

Такое же количество имеет экс-капитан "клетчатых" Дарио Срна, для которого последним крупным турниром за сборную был Евро-2016.

Напомним, Серхио Рамос сравнялся с Икером Касильясом по количеству матчей за сборную Испании.