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Хорватия – Дания: команды повторили рекорд чемпионатов мира, обменявшись голами уже в дебюте поединка

1 июля 21:35 138 Читати українською
Хорватия – Дания: команды повторили рекорд чемпионатов мира, обменявшись голами уже в дебюте поединка
Хорватия - Дания / FIFA

В поединке 1/8 финала чемпионата мира-2018 Хорватия - Дания команды забили дважды за 3 минуты 37 секунд, что является повторением рекорда чемпионатов мира.

В матче Хорватия – Дания команды повторили рекорд чемпионатов мира, забив дважды за три с половиной минуты.

Хорватия – Дания – видео голов

Второй гол в матче был забит на 3-й минуте и 37-й секунде. Это лишь второй подобный матч в истории Мундиаля – после поединка Аргентины и Нигерии в 2014 году.

Напомним, победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против России, которая сенсационно одолела Испанию.

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 2 )
Дания
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