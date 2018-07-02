Хорватия – Дания: команды повторили рекорд чемпионатов мира, обменявшись голами уже в дебюте поединка

В поединке 1/8 финала чемпионата мира-2018 Хорватия - Дания команды забили дважды за 3 минуты 37 секунд, что является повторением рекорда чемпионатов мира.

В матче Хорватия – Дания команды повторили рекорд чемпионатов мира, забив дважды за три с половиной минуты.

Хорватия – Дания – видео голов

Второй гол в матче был забит на 3-й минуте и 37-й секунде. Это лишь второй подобный матч в истории Мундиаля – после поединка Аргентины и Нигерии в 2014 году.

Напомним, победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против России, которая сенсационно одолела Испанию.