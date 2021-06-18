Хорватия и Чехия встречаются в рамках второго тура группового этапа Евро-2020. Ищите ссылку на онлайн-трансляцию встречи на Футбол 24.

Матч 2-го тура Евро-2020 Хорватия – Чехия начнется в 19:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на ТК "Футбол 1/2", текстовую онлайн-трансляцию проведет Футбол 24.

Хорватия – Чехия: анонс матча Евро-2020

К матчу хорваты подходят в не слишком хорошем настроении, ведь подопечным Далича в первом туре минимально уступили англичанам. Зато Чехия неожиданно переиграла команду Шотландии и перед вторым туром возглавляет квартет D.

Хорватия: Ливакович – Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол – Модрич, Ковачич – Перишич, Крамарич, Брекало – Ребич.

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Каллас, Челустка, Боржил – Голеш, Соучек – Масопуст, Дарида, Янкто – Шик