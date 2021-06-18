Сборная Хорватии провела очень неоднозначную подготовку к Евро-2020 – и так же неоднозначно "клетчатые" начали его. Подопечные Златко Далича потерпели минимальное поражение на Уэмбли в матче против одного из фаворитов турнира, но Англия создала считанное количество моментов, реально доминируя только в первые 15 минут. Это – достойный результат, однако, вице-чемпионы мира ничего не создали в ответ. Что самое главное, в тактическом плане было заметно, что сильные стороны хорватов нейтрализованы. У них отобрали мяч, заставив бегать за ним, а в стадии позиционных атак гости натыкались на массивный средний блок островитян.

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Поражение усугубляется тем фактом, что балканцы уже давно перестали побеждать серьёзных соперников – за последний год они переиграли только Швецию (2:1), проиграв Бельгии, Швейцарии, Франции, Португалии и расписав ничью с турками (3:3). При этом команда допускала осечки даже со Словакией и Арменией.

Омоложение состава далось "клетчатым" непросто, поэтому в поединке против крепкой Чехии хорватские болельщики нервничают – хотя даже ybxmzне будет означать критических проблем в турнирном плане. Одно очко в активе уже будет, а подобрать ещё три команда может и в Шотландии. Впрочем, очевидно, что подопечные Златко Далича сегодня будут играть исключительно на победу.

Чехия выглядела круто перед Евро-2020, однако перед самым турниром из лагеря команды приходили тревожные новости. Во-первых, травмировались и дисквалифицировались лучшие защитники. Во-вторых, на голкиперской позициях были проблемы – Павленка вылетел с Вердером во вторую Бундеслигу (а впоследствии и травмировался), а Вацлик проиграл конкуренцию Буну и остался без клуба. В-третьих, сама атмосфера в сборной была нездоровой – футболистов держали закрытыми на базе с мая, не позволяя увидеться с близкими. Казалось, что в матче в Глазго эти факты могут привести к катастрофе, однако в итоге катастрофы подверглись хозяева. Чехия победила благодаря дублю Шика.

Подопечные Ярослава Шилгавы на равных провели первый час встречи, ни в одном аспекте не уступив "тартановой армии" и забив два красивых гола (один из них оказался шедевральным). Основная опасность прилетела оттуда, откуда и ожидали – чехи агрессивно работали на флангах (особенно справа, где действовал Цоуфал) и доводили мяч в ударные зоны на мобильного Шика, который пользовался своим мощным выстрелом и высоким ростом. В целом, сборная Чехии в Шотландии произвела впечатление команды, значительно более высокой по классу

Впрочем, даже в поединке со скоттами чехи недопустимо низко сели, в последние полчаса допустив целый вагон опасных моментов у своих ворот. Героизм Вацлика и безумное расточительство хозяев спасло команду, однако хорваты при ударах с восьми метров попадать в ногу голкиперу не будут. Чехия играет сама и дает играть сопернику – и эта особенность не добавляет плюсов перед поединком с чрезвычайно мотивированными вице-чемпионами мира.

Кадровая ситуация

В лагере обеих сборных потерь нет. Более того – в состав хорватов готов вернуться Деян Ловрен, которого наигрывали на тренировках в связке с Чалета-Царом. Центрального защитника "клетчатых" даже притащили на пресс-конференцию вместе со Златко Даличем.

У чехов напрашивается ротация в центре поля, ведь Крал провел очень невнятный поединок в Шотландии. Вместо него в опорной зоне прогнозируют выход Голеша. На всех остальных позициях делать изменения просто нет смысла.

Ориентировочные составы на матч Чехия – Хорватия

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челустка, Каллас, Боржил – Голешев, Соучек – Масопуст, Дарида, Янкто – Шик

Хорватия: Ливакович – Врсалько, Чалета-Цар, Ловрен, Гвардиол – Модрич, Ковачич – Брекало, Влашич, Перишич – Ребич

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Обе команды выглядят довольно ровно в игровом плане, однако в Хорватии явное преимущество в мотивации и классе. "Клетчатых" необходимо побеждать, а матч чехов в Шотландии показал серьёзные проблемы в обороне – а иначе и быть не могло. Калас провёл очень посредственный сезон в Чемпионшипе, Брабец и Челустка провалили контрольные встречи перед Евро, а Зиме не хватает опыта на взрослом уровне. Вся надежда – на Боржила и сопротивление Соучека в опорной зоне.

Хорватский треугольник в центре поля выглядит значительно убедительнее центра поля Чехии, а в заключительной фазе подопечные Златко Далича точно не будут бить по воробьям, как скотты. Именно поэтому наиболее вероятным итогом встречи кажется победа вице-чемпионов мира.

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