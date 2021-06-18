Хорватія – Чехія – видео голов
20:08 - Читати українською
Хорватия и Чехия встречаются в рамках второго тура группового этапа Евро-2020. Смотрите видео голов на Футбол 24.
Патрик Шик 37’
37’ Патрик Шик
Чешские футболисты активно начали поединок, хорваты были вынуждены останавливать набеги соперника иногда благодаря фолу, что и помогло открыть счет.
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Ловрен в борьбе за мяч локтем ударил Шика в лицо, разбив нос до крови, – пенальти. Сам пострадавший и реализовал приговор. Сразу после перерыва Перишич красивым соло выровнял положение.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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