Хорватия и Чехия встречаются в рамках второго тура группового этапа Евро-2020. Смотрите видео голов на Футбол 24.

Чешские футболисты активно начали поединок, хорваты были вынуждены останавливать набеги соперника иногда благодаря фолу, что и помогло открыть счет.

Хорватия – Чехия: стартовые составы команд и онлайн трансляция поединка Евро-2020

Ловрен в борьбе за мяч локтем ударил Шика в лицо, разбив нос до крови, – пенальти. Сам пострадавший и реализовал приговор. Сразу после перерыва Перишич красивым соло выровнял положение.