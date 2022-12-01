Хорватия встречается с Бельгией в рамках 3-го тура группового этапа на ЧМ-2022. Ищите ссылку на онлайн-трансляцию матча в этой новости на "Футбол 24".

Матч Хорватия – Бельгия стартует в 17.00. Поскольку поединки 3-го тура в одной группе проходят параллельно, посмотреть эту игру вживую можно только на сервисе MEGOGO при наличии соответствующей подписки. На Суспільному покажут матч Канада – Марокко. Текстовую онлайн-трансляцию Хорватия – Бельгия проведет "Футбол 24".

Хорватия – Бельгия: анонс матча ЧМ-2022 – лобовой поединок фаворитов группы F за путевку в плей-офф

Ссоры в коллективе привели к тому, что сборная Бельгии оказалась в шаге от вылета. Сегодня впервые на ЧМ-2022 место в старте потерял Эден Азар, который после игры с Марокко чуть не устроил драку в раздевалке. Чтобы пройти в плей-офф, подопечным Роберто Мартинеса нужно исключительно побеждать, а вот Хорватии хватит и ничьей.

Ховатия: Ливакович – Юранович, Гвардиол, Ловрен, Соса – Брозович, Модрич, Ковачич – Ливая, Крамарич, Перешич

Бельгия: Куртуа – Дендонкер, Алдервейрелд, Вертонген – Менье, Витсель, Де Брюйне, Кастань – Троссард, Мертенс, Карраско