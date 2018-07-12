Хорватия – Англия: Вукоевич присутствовал на матче

Экс-игрок Динамо и сборной Хорватии Огнен Вукоевич посетил полуфинальный матч чемпионата мира-2018 против Англии.

Огнен Вукоевич находится в VIP-ложе стадиона Лужники на матче Хорватия – Англия, сообщает Sport24.

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Напомним, после четвертьфинального матча с Россией Вуко и защитник Домагой Вида записали видео, в котором Вида воскликнул "Слава Украине", а Огнен сказал, что эта победа Динамо и Украине.

ФИФА предупредила Виду, а Вукоевич был уволен из сборной Хорватии.