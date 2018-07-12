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Хорватия – Англия: Вукоевич присутствовал на матче

11 июля 22:59 290 Читати українською
Хорватия – Англия: Вукоевич присутствовал на матче
Огнен Вукоевич та Домагой Вида / соцсети

Экс-игрок Динамо и сборной Хорватии Огнен Вукоевич посетил полуфинальный матч чемпионата мира-2018 против Англии.

Огнен Вукоевич находится в VIP-ложе стадиона Лужники на матче Хорватия – Англия, сообщает Sport24.

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Напомним, после четвертьфинального матча с Россией Вуко и защитник Домагой Вида записали видео, в котором Вида воскликнул "Слава Украине", а Огнен сказал, что эта победа Динамо и Украине.

ФИФА предупредила Виду, а Вукоевич был уволен из сборной Хорватии.

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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Теги
ЧМ 2018 Хорватия - Англия Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич Хорватия Хорватия Англия Англия
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